Detenido en Guía de Isora (Tenerife) por tráfico de drogas en el núcleo de Puerto Santiago

Sucesos.- La Guardia Civil detiene en Guía de Isora (Tenerife) a un hombre acusado de tráfico de drogas - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil ha detenido recientemente en Guía de Isora (Tenerife) a un varón de 26 años de edad, y residente en el municipio, acusado de un delito de tráfico de drogas. En el registro, que culminó con su detención, se aprehendieron más de 20 gramos de cocaína y más de 3.000 euros en efectivo.

Los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes en pleno núcleo urbano de Puerto Santiago, una de las zonas más turísticas del sur de Tenerife, por lo que iniciaron una investigación y, tras las pesquisas, lograron identificar al presunto autor, así como los lugares donde ejercía su actividad ilícita y el modus operandi, según ha detallado la Benemérita en una nota de prensa.

Así, con indicios suficientes, la operación policial culminó el pasado 20 de febrero, con la entrada y registro en la vivienda del acusado, con previa autorización judicial, procediendo a la detención del acusado.

En el dispositivo participó también el Grupo de Reserva y Seguridad Nº 8 de la Guardia Civil y el Grupo Cinológico de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife.

Se incautaron 3.000 euros en efectivo, más de 20 gramos de cocaína, gran parte preparada para su venta directa y diversos efectos relacionados con la preparación de las "papelinas" en las que se suele vender esta sustancia.