Detenido un hombre de 39 años que circulaba por Las Chafiras, en Tenerife, con 230 kilos de hachís

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife han detenido a un hombre, de 39 años de edad y residente en Arona, acusado de un delito de tráfico de drogas, desobediencia grave a la autoridad y delito contra la seguridad del tráfico. El ahora detenido portaba en el vehículo hasta 230 kilos de hachís.

Los hechos sucedieron después de que los agentes localizasen una furgoneta que conducía de forma extraña. Así, se identifican y solicitan al conductor que se aparte a un lado de la vía, momento en el que el mismo acelera y embiste al vehículo policial, quedando éste inutilizado, pero sin resultar heridos sus ocupantes, según ha detallado la Benemérita en una nota de prensa.

Seguidamente, los agentes comienzan un seguimiento al vehículo, comprobando como éste conduce de manera imprudente, circulando en dirección contraria, golpeando a otros vehículos y poniendo en riesgo la integridad física de viandantes y otros usuarios de la vía.

A la salida de Las Galletas, el furgón es interceptado por dos patrullas, procediéndose a la detención del conductor. Tras comprobar el vehículo, se localizó en la zona destinada a la carga seis fardos de hachís, con un peso aproximado de 230 kilos.

El detenido, junto a las diligencias instruidas ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial, que ha decretado el ingreso en prisión provisión del detenido.