Detenido un hombre en Adeje (Tenerife) como presunto autor del incendio de 14 vehículos y una vivienda

Archivo - Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Adeje han detenido a un hombre de 28 años, vecino del municipio, acusado de provocar incendios en un corto espacio de tiempo que afectaron a 14 vehículos y a una vivienda, con sus moradores en el interior.

Todos los incendios se originaron en el municipio Adeje en horas de madrugada, afectando a viviendas colindantes, con los moradores durmiendo en el interior y que fueron sorprendidos por las llamas, recoge una nota de la Guardia Civil.

Así, tras iniciar la investigación y realizar las diversas inspecciones oculares por el Equipo Territorial de Policía Judicial, los agentes han obtenidos los indicios y pruebas suficientes para identificar, localizar y detener al presunto autor de los incendios.

Estos hechos estaban causando gran alarma social entre los vecinos del municipio de Adeje y la detención del presunto autor ha ayudado a restablecer la tranquilidad y seguridad de los vecinos, señala el instituto armado.

Es de reseñar que ha sido detenido recientemente por hechos delictivos de similar naturaleza.

El detenido, junto con las diligencias instruidas ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.