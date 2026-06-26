Detenido un hombre en el aeropuerto de Fuerteventura con dos kilos de hachís

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 26 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Fuerteventura, bajo la dependencia funcional de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, ha detenido a una persona de 42 años como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Además, pesaba una requisitoria judicial en vigor de búsqueda, detención y personación dictada por la autoridad judicial competente.

Los hechos tuvieron lugar durante uno de los dispositivos de verificación e identificación de pasajeros que la Guardia Civil desarrolla habitualmente en las infraestructuras de transporte de la isla con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir actividades ilícitas.

Durante una de estas actuaciones, los agentes identificaron a un viajero y comprobaron sus datos en las bases policiales, constatando que tenía una requisitoria judicial pendiente, recoge una nota de la Guardia Civil.

Ante esta circunstancia, procedieron a realizar las actuaciones oportunas para su detención.

En el transcurso de la intervención y durante un registro superficial de seguridad, los agentes localizaron entre sus pertenencias varios envoltorios que contenían una sustancia resinosa de color marrón.

Tras efectuar el correspondiente pesaje y una primera comprobación, se determinó que se trataba, presuntamente, de hachís, con un peso aproximado de dos kilogramos.

Por estos hechos, la persona fue detenida como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, quedando asimismo a disposición de la autoridad judicial tanto por este motivo como por la requisitoria que tenía en vigor.