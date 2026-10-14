Detenido un hombre por amenazar con una sierra a un equipo de Televisión Canaria en Las Palmas de Gran Canaria

Sierra incautada al hombre detenido - CEDIDO POR POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 46 años y 37 detenciones anteriores como presunto autor de un delito de amenazas tras intimidar con una sierra de podar a un equipo de Televisión Canaria y a un representante de una asociación vecinal mientras realizaban un reportaje en directo en el barrio de Arenales de Las Palmas de Gran Canaria.

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que añade que, en concreto, los hechos tuvieron lugar sobre las 19.30 horas del pasado 28 de septiembre, cuando el equipo televisivo entrevistaba a vecino sobre la problemática de inseguridad existente en la zona.

En ese momento, un hombre se acercó a ellos y comenzó a increparlos de forma intimidatoria, exigiéndoles que abandonaran el lugar y profiriendo amenazas contra ellos.

Según las declaraciones de los afectados, el individuo se ausentó momentáneamente y regresó portando una sierra de podar, mientras continuaba amenazándolos, lo que generó una situación de temor entre los presentes.

Por su parte, agentes que se encontraban realizando labores de prevención de la delincuencia en la zona observaron al individuo cuando se dirigía hacia el grupo con la herramienta cortante en la mano, por lo que procedieron a identificarle y ordenarle que soltara la sierra, la cual dejó caer al suelo tras reiteradas peticiones de los efectivos.

Tras asegurar la situación, los policías comprobaron lo ocurrido con los profesionales de la información y el representante vecinal, quienes confirmaron las amenazas sufridas durante la realización del reportaje.

Ante la gravedad de los hechos, detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de amenazas e intervinieron la sierra de podar, cuya hoja dentada tenía aproximadamente 27 centímetros de longitud.

Finalmente, el varón fue trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron las correspondientes diligencias y fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.