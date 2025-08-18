Detenido un hombre en Arrecife (Lanzarote) por incumplir una orden de alejamiento contra su propia madre

Sede de la Policía Local de Arrecife (Lanzarote) - CEDIDO POR LA POLICÍA LOCAL DE ARRECIFE

ARRECIFE (LANZAROTE), 18 (EUROPA PRESS)

Agentes del Grupo Operativo de Atención Ciudadana (GOAC) de la Policía Local de Arrecife (Lanzarote) detuvieron el pasado 6 de agosto a un hombre de 31 años por un presunto delito de quebrantamiento de condena al incumplir una orden de alejamiento que tenía contra su propia madre.

Los hechos ocurrieron cuando la Sala Operativa alertó a las patrullas de que un individuo, que tenía dicha orden vigente, se encontraba en el domicilio de su madre y que ésta había requerido la presencial policial.

Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que el hijo se encontraba en una habitación con actitud nerviosa, por lo que fue identificado, según ha informado el cuerpo policial lanzaroteño.

Tras consultar las bases de datos, los policías locales confirmaron que el hombre tenía en vigor un control específico por una orden de alejamiento de la víctima, que en este caso era su propia madre. Ante estos hechos, procedieron a su detención y posterior puesta a disposición judicial.