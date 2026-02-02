Detenido un hombre por atrincherarse en una vivienda de Gran Canaria y amenazar de muerte a su pareja e hijo

Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Canaria detuvieron a última hora de la tarde de este domingo a un hombre un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar después de que se atrincherara en una vivienda de Agüimes (Gran Canaria) e impedir la entrada a su pareja a hijos, a quienes llegó a amenazar de muerte esgrimiendo un cuchillo.

Así lo ha informado la Benemérita, que agrega que la actuación policial comenzó sobre las 20.30 horas cuando varias llamadas alertaron sobre una fuerte discusión en un inmueble de la localidad.

Hasta el lugar acudieron agentes de ambos cuerpos policiales, que constataron que un hombre estaba encerrado en la vivienda, impidiendo la entrada a su pareja e hijo mientras los amenazaba de muerte con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones.

El varón, que presentaba un estado de gran agitación y antecedentes por hechos similares, había bloqueado el acceso principal al domicilio obstruyendo el bombín de la cerradura desde el interior.

Por su parte, al percatarse de la presencia de los agentes, el agresor comenzó a realizar gestos de degollamiento a través de una ventana y manifestó reiteradamente su intención de autolesionarse si los efectivos intentaban acceder al interior del domicilio.

De inmediato, la Guardia Civil y la Policía Canaria iniciaron un protocolo de mediación para intentar que el varón depusiera su actitud.

Sin embargo, la situación escaló en peligrosidad cuando los agentes observaron cómo el individuo comenzaba a autolesionarse, teniendo que utilizar herramientas de fuerza para acceder a la vivienda.

Ya en el interior, en la zona de la cocina, el detenido mantuvo su actitud hostil, por lo que los efectivos procedieron y lograron su desarme y reducción de forma segura.

Finalmente, el detenido fue asistido por personal facultativo en una ambulancia y trasladado bajo custodia a un centro hospitalario para recibir tratamiento por sus lesiones.

Las diligencias instruidas por el Puesto Principal de la Guardia Civil de Agüimes serán puestas a disposición del Juzgado en funciones de guardia de Telde.