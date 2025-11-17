Detenido un hombre con dos kilos de hachís y más de 44.000 euros en su casa en Santa Cruz de Tenerife

Hachís y dinero intervenido en una operación en Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que guardaba en su domicilio dos kilos de hachís y 44.483 euros en efectivo.

Los hechos se iniciaron cuando agentes de la Policía Nacional fueron requeridos por los agentes de la Policía Local tras una intervención en un domicilio con una persona que presentaba un estado de ansiedad y agresividad y en el que observaron la presencia de droga en el interior.

Los hechos tuvieron lugar en un domicilio del barrio de Ofra tras una llamada que alertaba de que un varón de 54 años se encontraba agitado y agresivo con su madre.

Los agentes de la Policía Local lograron estabilizarlo con ayuda de los servicios sanitarios presentes en el lugar y en ese momento observaron la presencia, sobre una mesa, de varias tabletas de hachís, un cuchillo de grandes dimensiones y dinero en efectivo, por lo que, tras precintar la vivienda, dieron cuenta a la Policía Nacional para que procedieran a intervenir.

En las labores de detección, tanto del dinero en efectivo como de las sustancias estupefacientes, también colaboró la Unidad Canina del cuerpo local de seguridad.

Una vez recabada la información y tras las oportunas gestiones de investigación, los agentes de la Policía Nacional proceden a la entrada y registro de la casa, previa autorización judicial, incautando dos kilogramos de hachís y un total de 44.483 euros en efectivo.

El hombre fue detenido por un presunto delito de tráfico de drogas y puesto a disposición de la autoridad judicial competente.