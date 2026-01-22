Detenido un hombre en Guía de Isora (Tenerife) reclamado por Italia por delitos contra el patrimonio y el orden público

Un ciudadano italiano detenido en Guía de Isora reclamado por las autoridades de su país - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Playa de las Américas han detenido a un hombre de 44 años, vecino del municipio de Guía de Isora, con motivo de una Orden Europea de Detención y Entrega en vigor de las autoridades judiciales de Italia, por diversos hechos delictivos ocurridos en ese país relacionados con delitos contra el patrimonio y el orden público.

La detención se produjo durante el servicio de seguridad ciudadana que los agentes de la Guardia Civil se encontraban realizando en el municipio, donde fue localizado y detenido tras las gestiones realizadas para comprobar sus datos de identificación personal y verificación de la requisitoria en vigor.

El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido presentado ante la Autoridad Judicial competente, recoge una nota de la Guardia Civil.