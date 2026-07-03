Sucesos.- Detenido un hombre en La Palma tras ser sorprendido mientras realizaba transacciones de compraventa de drogas - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE LA PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Compañía de Santa Cruz de la Palma ha detenido recientemente a una hombre en La Palma como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, en la localidad de Breña Alta.

Los agentes tuvieron conocimiento a través de ciertas informaciones procedentes de la colaboración ciudadana de la presencia constante de posibles consumidores de sustancias estupefacientes, en una zona concreta perteneciente al término municipal de Breña Alta, según ha informado la Benemérita en una nota de prensa.

Conforme a lo recabado por los agentes, se establecieron vigilancias en la zona, resultando que, en horas de madrugada, se interceptó un vehículo, interviniendo a su conductor 28,5 gramos de cocaína, una balanza de precisión y 770 euros en billetes de diferente valor, motivo por el cual se procedió a su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Posteriormente, se realizó un registro en un establecimiento comercial propiedad del detenido, en el que con el apoyo de un equipo del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, especialista en detectar sustancias estupefacientes, se logró localizar e intervenir 29,9 gramos de MDMA preparados y dispuestos para su venta.

El detenido, junto con las diligencias practicadas, fue presentado ante la autoridad judicial competente de Santa Cruz de La Palma, que decretó su inmediato ingreso en prisión provisional.