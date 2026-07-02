Detenido un hombre en Santa Cruz de Tenerife al ser pillado con hachís, marihuana y medicamentos en su coche

Droga intervenida a un hombre en Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA LOCAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detuvieron en la noche de este miércoles a un hombre de 49 años que conducía un vehículo por la calle Salamanca de la capital.

El arrestado fue identificado como J.A.C.C. y en el turismo viajaba otro hombre como acompañante.

Esta intervención policial responde a los requerimientos de vecinos y comerciantes de la zona para tratar de evitar el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes en esas calles, detalla la Policía en una nota.

Este servicio policial fue producto de la realización de un Dispositivo Estático de Control (DEC) que la Policía Local tiene programado entre sus actuaciones preventivas habituales en la zona.

Los hechos se produjeron sobre las 21.00 horas cuando los agentes dieron el alto a un vehículo, un Seat Ibiza, de color blanco, en cuyo interior viajaban dos hombres.

Una vez identificados ambos y comprobada la documentación del turismo intervinieron los miembros de la Unidad Canina de la Policía Local santacrucera.

El agente canino detectó una mochila en la que realizó un marcaje por la posible presencia de sustancias estupefacientes y un policía procedió a revisar dicha mochila encontrando en su interior el hachís, la marihuana y los medicamentos.

A la vista de todo ello, el detenido confirmó que estas sustancias eran de su propiedad, por lo que se procedió a su arresto.

Antes de trasladarlo a las dependencias policiales para ser puesto a disposición judicial, también se procedió a la retirada del coche al depósito municipal de vehículos.