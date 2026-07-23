Detenido un hombre al ser pillado robando en una vivienda en Arona (Tenerife)

Archivo - Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Las Américas han detenido a un hombre de 45 años y vecino de Arona, acusado de un delito de robo con fuerza en interior de vivienda.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes que se encontraban prestando servicio reciben aviso de que una persona ha entrado en una vivienda sin ser propietario ni morador y lograron sorprenderle en el interior.

En ese momento, el hombre emprendió la huida pero fue interceptado por los agentes y detenido.

El acusado llevaba una mochila en la que tenía diversos objetos de valor que han sido identificados por su legítimo propietario y los ha recuperado.

La Guardia Civil detalla en una nota que el detenido, que fue puesto a disposición de la autoridad judicial, tiene diversos antecedentes policiales previos por hechos similares.