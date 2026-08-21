Detenido un hombre por usar su casa como punto de venta de drogas en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas al usar su domicilio en el barrio de Zárate de Las Palmas de Gran Canaria como punto de venta de sustancias estupefacientes.

La investigación, desarrollada la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas, se inició después de que los agentes tuvieran conocimiento de la existencia de un activo punto de venta de cocaína y hachís.

En un comunicado, la Policía Nacional ha añadido que las pesquisas realizadas durante varios meses permitieron determinar que el investigado utilizaba su domicilio como punto de venta de sustancias estupefacientes, al que acudían numerosos consumidores, tanto a pie como en vehículos, para adquirir droga.

Además, el inmueble se encontraba en un entorno próximo a diferentes centros educativos, sanitarios y deportivos, así como a otros espacios frecuentados habitualmente por menores, familias, estudiantes y profesionales.

Por su parte, tras el avance de la investigación y una vez reunidos los indicios necesarios, los agentes llevaron a cabo una entrada y registro en el domicilio investigado en el que participaron efectivos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Unidad de Sistemas Especiales y Unidad de Guías Caninos.

Como resultado del registro, los agentes intervinieron 3,85 kilos de cocaína, 15 kilos de hachís y 162 gramos de marihuana, además de 23.915 euros en efectivo. Asimismo, fueron intervenidos un vehículo, una pistola detonadora, dos dispositivos inmovilizadores electrónicos tipo táser, un pasamontañas y un bate de béisbol.

Por todo ello, el investigado fue detenido y, una vez finalizadas las diligencias policiales, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.