Detenido un hombre por violencia de género tras fugarse su hijastra de casa en Las Palmas de Gran Canaria

La chica no regresó a casa tras salir del instituto y fue localizada horas más tarde

El hombre quebrantaba además una orden de alejamiento al permitirle su pareja regresar a casa

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 57 años y con numerosos antecedentes como presunto autor de un delito de violencia de género y quebrantamiento de condena después de que su hijastra, una chica de 15 años, se fugara de casa huyendo de la situación que se vivía en la vivienda y explicara a los agentes que la encontraron los motivos de su huída.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, en concreto, el varón tenía en vigor una orden judicial de alejamiento respecto a su pareja dictada por un juzgado de lo penal aunque, pese a ello, seguía conviviendo con ella y sus hijos de 1, 8 y 9 años, así como con la adolescente.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de octubre cuando una mujer denunció en la Comisaría de Distrito Sur la desaparición de su hija de 15 años, quien no había regresado del instituto.

Horas más tarde, ya pasada la medianoche, un indicativo policial que realizaba servicio de prevención en el Parque de San Telmo de la capital grancanaria localizó a la menor, quien se mostró inicialmente esquiva.

Una vez identificada, la chica manifestó espontáneamente a los agentes que se había fugado de su domicilio porque su padrastro las agredía habitualmente tanto a ella como a su madre, quebrantando de forma reiterada una orden de alejamiento en vigor.

EL HOMBRE HABÍA AMENAZADO A SU PAREJA CON UN CUCHILLO

Además, la joven relató que el pasado 7 de octubre, el hombre había amenazado de muerte a su madre con un cuchillo de cocina en presencia de sus tres hermanos menores y que pese a ello la víctima había permitido que regresara al domicilio al día siguiente.

Ante esta situación, los policías nacionales trasladaron a la menor y a su madre a dependencias policiales para garantizar su seguridad; y ya sede policial, la progenitora confirmó las declaraciones de su hija, manifestando su intención de denunciar a su pareja, quien en ese momento se encontraba con los tres menores en otra vivienda de la capital grancanaria.

Tras establecer un dispositivo, los agentes comisionados localizaron al individuo en un domicilio del barrio de Ciudad del Campo, donde procedieron a su detención a las 03.05 horas del 10 de octubre, incautándole un cuchillo de cocina con mango blanco con el que presuntamente había amenazado a la víctima.

En este sentido, el detenido, con diez detenciones previas por delitos similares y cuatro reclamaciones judiciales vigentes, fue trasladado a dependencias.

Finalmente, el atestado fue remitido posteriormente al Juzgado de Guardia y a la Fiscalía de Menores, que continúa la supervisión de la situación de la menor y sus hermanos.