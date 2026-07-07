Detenido en La Laguna el patrón de un cayuco que llegó al puerto de Granadilla (Tenerife)

Cayuco llegado al puerto de Granadilla - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en La Laguna a un hombre, patrón de cayuco, como presunto autor de un delito de favorecimiento a la inmigración irregular.

La investigación se inició a principios del mes de noviembre tras detectarse la presencia de un cayuco en las inmediaciones del puerto de Granadilla.

En el interior viajaban un total de 84 migrantes, en su mayoría hombres mayores de edad en un estado de salud deficiente, que manifestaban haber navegado durante nueve días desde Brufut (Gambia), detalla la Policía Nacional en una nota.

Tras más de siete meses de investigación, los agentes obtuvieron pruebas fehacientes de la implicación en un delito de favorecimiento a la inmigración irregular de al menos un patrón de cayuco, que pudo ser identificado y localizado en La Laguna, concretamente en la carretera de La Esperanza.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quién decretó su inmediato ingreso en prisión.