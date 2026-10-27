Detenido el presunto autor de una agresión mortal a un hombre de 73 años en El Burrero, en Ingenio (Gran Canaria)

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil en un coche patrulla. - GUARDIA CIVIL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido recientemente al presunto autor del homicidio a un hombre de 73 años que falleció tras recibir una fuerte agresión en la playa de El Burrero, en Ingenio (Gran Canaria).

Así lo han confirmado este martes fuentes de la benemérita a Europa Press, que puntualizan, además, que los hechos sucedieron el mismo día de la detención del presunto autor, el 20 de octubre.

Según avanza 'La Provincia', la víctima pescaba en el dique sur de la playa y se le acercó el trabajador, que realizaba tareas de mantenimiento y limpieza en este espacio del municipio.

Finalmente, se habría originado una discusión entre los dos hombres, lo que derivó en la agresión. El afectado perdió el equilibrio y cayó al suelo, donde el autor habría continuado presuntamente con los golpes.