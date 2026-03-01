Suc.- Detenido el presunto autor de un delito de violencia de género en Lanzarote con una orden de expulsión de España - AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE

ARRECIFE (LANZAROTE), 1 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Arrecife procedió el pasado 24 de febrero a la detención de un varón, de 32 años de edad, como presunto autor de un delito de violencia de género, tras una intervención realizada en una vivienda de la capital de Lanzarote. El detenido tenía además en vigor una orden de salida del territorio nacional, según la averiguación de los agentes locales en las bases de datos policiales.

La intervención de los agentes se produjo sobre las 16:50 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) comisionó a varias unidades policiales tras recibirse aviso por una fuerte discusión en el interior de un domicilio, donde, según el alertante, se escuchaba a una mujer solicitando auxilio.

De manera inmediata, los agentes de Arrecife se desplazaron al lugar. Una vez en el domicilio, los efectivos entrevistaron a las partes por separado, a fin de garantizar la libertad en sus manifestaciones y evitar cualquier posible influencia o coacción.

En un primer momento, la mujer se mostró cauta en sus declaraciones, "restando importancia a lo sucedido y calificándolo como una discusión leve", sin reconocer inicialmente las lesiones que presentaba. No obstante, los agentes apreciaron la existencia de lesiones visibles compatibles con una agresión reciente.

Durante el desarrollo de la intervención, el varón reconoció haber sujetado a la mujer por el cuello en el transcurso de la discusión. A la vista de los indicios observados y de las manifestaciones recabadas, se procedió a su detención.

Asimismo, se comprobó que el detenido tenía en vigor una orden de salida de España, extremo que fue igualmente incorporado al atestado, junto con la documentación gráfica de las lesiones observadas.