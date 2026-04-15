Sucesos.- Detenido el presunto autor de un incendio de dos vehículos en Santa Cruz de La Palma - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE LA PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido recientemente al autor del incendio de dos vehículos estacionados en el Barranco de las Nieves, en Santa Cruz de La Palma, y que habían quedaro completamente calcinados.

Estos hechos ocurren después de que, el pasado 9 de marzo, una pareja acudiese a dependencias policiales poniendo en conocimiento el incendio de sus vehículos durante esa misma madrugada, los cuales se encontraban aparcados de forma contigua en el exterior de su domicilio.

Asimismo, los investigadores iniciaron las oportunas gestiones para esclarecer lo ocurrido, resultando clave el visionado de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, afectadas por la investigación, siendo indispensable para ello la colaboración de la Policía Local de Santa Cruz de la Palma y la de los vecinos del lugar con la aportación de las grabaciones de sus propias cámaras de video vigilancia.

Finalmente, pudo establecerse el recorrido del presunto autor de los hechos, que habría aparecido a bordo de su vehículo en el lugar del incendio en el momento de su comisión provocada, siendo finalmente detenido el pasado 31 de marzo como autor de un incendio provocado.