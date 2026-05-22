Detenido el presunto autor de múltiples robos en Arona y Adeje (Tenerife)

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido al presunto autor de numerosos delitos contra el patrimonio perpetrados en las localidades de Arona y Adeje, en el sur de Tenerife.

La investigación se inició tras recibir diversas denuncias relacionadas con numerosos robos perpetrados tanto en establecimientos comerciales como en el interior de apartamentos y habitaciones de hotel, cometidos en un corto espacio de tiempo y dentro de una misma área geográfica, según ha informado la Policía Nacional en una nota.

El modus operandi empleado por el autor consistía en el acceso al interior de los locales o apartamentos mediante la fractura de alguno de los puntos de acceso o, en ocasiones, escalando los muros o vallados de los hoteles para introducirse a través de los ventanales de las habitaciones.

Una vez en el interior, sustraía principalmente dinero en efectivo, joyas y tarjetas bancarias que posteriormente eran utilizadas por el asaltante de forma fraudulenta.

Fruto de la investigación desarrollada, los agentes lograron identificar y detener al presunto autor, un delincuente multirreincidente al que le constan más de 70 detenciones y al que se le imputan más de 30 delitos patrimoniales cometidos en el sur de la isla durante este año 2026.

El detenido, al que se le imputan los delitos de robo con fuerza, hurto y estafa, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su ingreso en prisión preventiva.