Detenidos dos hombres tras desmantelarse un punto de venta de droga en un centro de masajes de Maspalomas

Material incautado - CEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 48 y 25 años como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, tras desmantelar un punto de venta de sustancias estupefacientes que presuntamente operaba bajo la apariencia de un centro dedicado a terapias y masajes en Maspalomas (Gran Canaria) e incautar droga por valor de 24.600 euros.

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que añade que la investigación comenzó al detectarse indicios de una posible actividad de distribución de diferentes drogas, especialmente sustancias sintéticas vinculadas a contextos de consumo sexualizado conocidos como chemsex.

De esta manera, los agentes realizaron diferentes actuaciones que permitieron intervenir sustancias estupefacientes a siete compradores, reforzando los indicios sobre la existencia de un punto activo de distribución. Entre las sustancias intervenidas durante esta fase figuraban GHB, mefedrona, cocaína y diferentes sustancias cristalinas.

Por su parte, el establecimiento se anunciaba públicamente como un centro dedicado a terapias ayurvédicas y masajes tántricos, aunque las pesquisas apuntaban a que dicha actividad estaría siendo utilizada presuntamente como cobertura para la distribución de sustancias estupefacientes.

Ante los indicios obtenidos, los investigadores solicitaron autorización judicial para registrar tanto el establecimiento como una vivienda relacionada con el principal investigado. La entrada y registro fue autorizada judicialmente y practicada durante la mañana del 14 de agosto, de manera simultánea en ambos inmuebles y con la colaboración del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) de la Policía Nacional.

Durante las actuaciones fueron detenidos los dos investigados. Uno de ellos se encontraba en la vivienda registrada, mientras que el segundo fue localizado en el interior del establecimiento.

NUMEROSAS DROGAS PREPARADAS PARA SU DISTRIBUCIÓN

Con todo, en los registros, los agentes localizaron más de 300 gramos de una sustancia cristalina pendiente de análisis, además de aproximadamente 66,5 gramos de otra sustancia rocosa, 70 mililitros de GHB, cocaína, mefedrona, hachís y comprimidos presuntamente de éxtasis, además de numerosos fármacos y 24 frascos de una sustancia comercializada como popper.

Al respecto, la Policía Nacional ha indicado que las sustancias han sido remitidas al Área Funcional de Sanidad para determinar definitivamente su composición, peso y pureza.

También fueron intervenidas cinco balanzas de precisión, numerosas bolsas y envases destinados presuntamente a la dosificación y empaquetado de las sustancias, teléfonos móviles, documentación y 410 euros en efectivo. Los investigadores localizaron igualmente anotaciones con nombres y cantidades expresadas en gramos y mililitros.

Parte de las sustancias intervenidas se encontraban ya fraccionadas o preparadas para su distribución, presentando características coincidentes con las detectadas anteriormente por los investigadores durante el desarrollo de la operación.

Según la valoración policial provisional incorporada al atestado, las sustancias susceptibles de valoración económica intervenidas en la vivienda y el establecimiento alcanzarían un valor aproximado de 24.600 euros en el mercado ilícito, a lo que se añaden las sustancias previamente intervenidas a compradores durante el transcurso de la investigación.

Finalmente, los dos detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.