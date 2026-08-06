Detenidos dos hombres extranjeros por altercado y amenazas con arma blanca en Arrecife (Lanzarote)

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ARRECIFE (LANZAROTE), 6 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de Arrecife han detenido este miércoles a dos hombres extranjeros por producir un altercado y amenazas con arma blanca en la capital de la isla de Lanzarote.

El suceso fue notificado en la tarde de ayer a la Central de la Policía Local, donde se recibió una llamada de testigos alertaban de "un altercado de pareja", según informa el Ayuntamiento en una nota.

Una vez en el lugar, informan a los agentes sobre el altercado, producido minutos antes, entre dos varones, afirmando que ambos se habrían amenazado portando cuchillos y haciendo ademán de intentar agredirse mutuamente con los mismos en repetidas ocasiones.

Una mujer en el lugar intentó que esos dos varones, extranjeros y residentes en la isla, depusiesen su actitud.

Los testigos relataron, además, que los cuchillos con los que estaban acometiendo entre sí eran un estilo metálico completamente de color gris y el que portaba el otro hombre implicado era de similares dimensiones con un mango de color oscuro.

Señalaron, además, que uno de esos varones abandonó el lugar en una furgoneta que era conducida por otra persona que esperaba a unos de los agresores, mientras el otro abandonó el lugar a pie.

DETENCIÓN

Asimismo, la Policía Local realizó una batida por ese lugar del municipio localizando a un varón que corresponde con la descripción aportada por los testigos. De este modo, se le realiza un cacheo de seguridad y se le localiza en su tobillo el cuchillo intervenido.

De manera libre y voluntaria reconoció a los agentes que lo manifestado por los testigos era cierto. Asimismo, la investigación de la Policía Local encaminó a la detención de estos varones.

Sobre las 21 horas, los agentes de la Policía Local, con el arma blanca localizada, los dos detenidos, más sus pesquisas e investigaciones, fueron trasladadas a la Comisaría de la Policía Nacional para su puesta a disposición de la Autoridad Judicial.

Uno de los detenidos fue traslado, previamente por los agentes locales, a un Centro de Salud de Arrecife para una valoración previa, según se reseña en las diligencias policiales.