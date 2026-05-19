Detenidos dos jóvenes por cometer seis robos con fuerza en comercios de Arrecife (Lanzarote)

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 19 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional detuvo el 4 de mayo a dos jóvenes de 19 y 21 años como presuntos autores de seis delitos de robo con fuerza cometidos en distintos comercios del centro de Arrecife (Lanzarote).

En concreto, los hechos tuvieron lugar durante las madrugadas de los meses de marzo y abril, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias en un comunicado

Los agentes constataron durante a investigación que los presuntos autores actuaban completamente embozados y utilizaban piedras de grandes dimensiones que cogían en las inmediaciones para fracturar las lunas de acceso a los locales.

Por su parte, los dos jóvenes llegaron incluso a entrar hasta en tres ocasiones en el mismo local situado en el paseo marítimo de la ciudad.

Ante estos hechos, la Policía Nacional estableció un dispositivo preventivo por parte de las unidades de Seguridad Ciudadana, que permitió la identificación de los presuntos responsables.

Posteriormente, y tras el análisis de las cámaras de videovigilancia, los investigadores pudieron comprobar la presunta implicación de ambos detenidos en la oleada de robos registrada durante los últimos meses.

Una vez finalizadas las diligencias policiales los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.