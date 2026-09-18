Detenidos dos varones cuando intentaban robar en una tienda del barrio de Triana de Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - 20260209e30ebfbd4ad5b0004bd282e3ccd77c7d.jpg - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos varones con múltiples antecedentes policiales como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa tras ser sorprendidos cuando trataban de acceder al interior de un establecimiento situado en la zona comercial de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada de este 17 de septiembre cuando los agentes fueron alertados por la Sala Operativa del 091 debido a que dos individuos estaban intentando fracturar unas maderas colocadas después de que la noche anterior sufriera la fractura del cristal de uno de sus escaparates por parte de otro varón fue posteriormente detenido.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, tras recabar información e imágenes aportadas por un testigo, los efectivos realizaron varias batidas por la zona para localizar a los dos individuos.

Al percatarse de la presencia policial, ambos emprendieron la huida aunque fueron interceptados poco después. Las maderas presentaban daños y estaban parcialmente fracturadas, por lo que ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

Por último, una vez finalizadas las diligencias policiales los detenidos serán puestos a disposición de la autoridad judicial competente.