Detenidos tres varones por introducir 877 kilos de hachís en Fuerteventura utilizando una narcolancha

La Guardia Civil intercepta un alijo de más de 850 kilos de hachís en Fuerteventura - CEDIDO POR GUARDIA CIVIL

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil procedió el pasado 10 de diciembre de 2025 a la detención de tres varones por introducir 877 kilogramos de hachís en la isla de Fuerteventura utilizando una narcolancha.

Según informa la Benemérita, esta operación, denominada 'Puerto Nuevo', se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración e intercambio de información con la Dirección General de Vigilancia del Territorio del Reino de Marruecos (DGST).

En concreto, la investigación se inició a raíz de una información proporcionada por país vecino, que permitió a la Guardia Civil comenzar un seguimiento sobre un grupo criminal asentado en la isla cuyos movimientos despertaron la sospecha de una inminente operación de narcotráfico.

Tras varias semanas, los agentes determinaron que la noche del 10 de diciembre sería la elegida por el grupo para introducir la droga a través de una playa del sur de Fuerteventura, por lo que se desplegó un dispositivo especial destinado a interceptar el alijo y detener a los implicados.

Durante el operativo, los agentes observaron un incremento inusual de actividad en la zona, coincidiendo con la aproximación a la costa de una embarcación semirrígida de unos ocho metros de eslora y equipada con un motor fuera borda.

Instantes después del desembarco, agentes localizaron una furgoneta comercial de grandes dimensiones que abandonaba el lugar a gran velocidad, vehículo que fue interceptado y sus tres ocupantes detenidos.

UNOS 23 FARDOS CON 877 KILOS EN LA FURGONETA

En el interior del vehículo se hallaron 23 fardos de arpillera que contenían supuesto hachís, con un peso total aproximado de 877,1 kilogramos.

Además de la sustancia intervenida, la Guardia Civil incautó dos vehículos terrestres y la embarcación utilizada en el transporte, junto a varios terminales telefónicos y dispositivos de geolocalización.

Tras la instrucción de las diligencias correspondientes, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº8 de Puerto del Rosario (Fuerteventura), decretándose su ingreso en el Centro Penitenciario de Tahiche (Lanzarote).