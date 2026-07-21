Detiene a un empresario de hostelería de Puerto del Rosario (Fuerteventura) por contratar a inmigrantes

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido al administrador de una empresa del sector de la hostelería de Puerto del Rosario (Fuerteventura) como presunto autor de dos delitos contra los derechos de los trabajadores al contratar a personas que se encontraban en situación irregular.

La detención se ha producido tras una investigación de más de dos años desarrollada por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y bajo el nombre de 'Operación HORNEO', según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

La investigación, que comenzó en 2024, ha permitido acreditar un presunto sistema continuado de contratación de ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular con el fin de reducir costes laborales y eludir las obligaciones legales en materia laboral, de Seguridad Social y tributarias.

Todo ello después de realizar, entre los años 2024 y 2026, diversas inspecciones en dos establecimientos de hostelería de Puerto del Rosario que permitieron identificar a ocho trabajadores extranjeros que carecían de autorización de residencia y trabajo, además de no estar dados de alta en la Seguridad Social.

Asimismo se tomó declaración a varias trabajadoras, cuyos testimonios permitieron conocer las condiciones en las que desarrollaban su actividad laboral.

De esta forma, los agentes pudieron conocer que los empleados realizaban funciones de atención al público, cocina, panadería y limpieza, percibiendo remuneraciones de aproximadamente 1.200 euros mensuales o entre 30 y 55 euros diarios, abonadas íntegramente en efectivo, sin contrato laboral, sin cotización a la Seguridad Social y sin disfrutar de vacaciones.

Además una de las testigos aseguró haber recibido instrucciones expresas para abandonar el establecimiento, negar la existencia de la relación laboral y ocultar el uniforme de trabajo en caso de inspección por parte de las autoridades.

La investigación también ha permitido conocer que el responsable de la empresa era plenamente conocedor de la situación administrativa irregular de los trabajadores desde el momento de su contratación, circunstancia que presuntamente aprovechaba para imponer condiciones laborales especialmente gravosas y limitar el ejercicio de sus derechos.

De forma paralela, las comprobaciones realizadas permitieron a los agentes constatar un amplio historial de infracciones administrativas en materia laboral y de extranjería por parte del investigado y su empresa, con sanciones que superan los 139.800 euros, además de una nueva propuesta sancionadora de 30.003 euros derivada de las últimas inspecciones.

Por todo ello, el administrador de la empresa ha sido detenido el 10 de julio como presunto autor de dos delitos contra los derechos de los trabajadores tras presuntamente emplear de forma reiterada a ciudadanos extranjeros sin autorización de residencia y trabajo, y someterlos a condiciones laborales abusivas.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente de Puerto del Rosario.