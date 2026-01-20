Detienen a dos hombres en Alicante por estafar más de 200.000 euros a una mujer en Las Palmas de Gran Canaria

Agente de la Policía Nacional investigando - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres, de 22 y 36 años, en Alicante, por su presunta participación en una estafa de supuestas inversiones de más de 200.000 euros a una mujer residente en Las Palmas de Gran Canaria.

Las detenciones se han producido después de que la mujer acudiera a la Policía Nacional para denunciar que había sido víctima de una estafa por parte de personas que le habían ofrecido grandes ganancias mediante inversiones, según ha informado el cuerpo policial en nota de prensa.

En concreto, la mujer expuso en su denuncia que vio en redes sociales un vídeo donde personas muy conocidas del mundo empresarial y de la banca prometían "enormes ganancias" mediante inversiones, por lo que al considerar que se trataba de algo real aportó su número de teléfono al contacto que se especificaba en el anuncio.

Posteriormente le contactó una persona que le convenció de que las inversiones que realizara eran "totalmente seguras" y tenían "mucho beneficio". Esto llevó a la víctima, convencida de que se trataba de inversiones legales y reales, a realizar hasta 10 transferencias a diferentes cuentas que le había indicado la persona que contactó con ella.

Estas transferencias sumaron todas ellas un total de casi 206.000 euros, comprobando con "el paso del tiempo que todo había sido un engaño y que había sido estafada".

EL DINERO IBA A DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS

Con esta información, los agentes iniciaron una investigación en la que averiguaron que el dinero estafado a la víctima había ido a diferentes cuentas bancarias de, al menos, cuatro personas.

De este modo, siguiendo con las comprobaciones y mediante diferentes gestiones policiales, los agentes identificaron a un hombre, de 36 años, que fue localizado en Alicante y que había recibido en su cuenta bancaria 78.000 euros procedentes de la estafa, por lo que fue detenido por la presunta comisión de un delito de estafa.

Asimismo los policías realizaron un seguimiento al investigado, que fue sorprendido entregándole 39.000 euros a otro hombre, implicado en los hechos, y que había sido quien supuestamente había contactado previamente con el primer investigado y le había convencido de participar en un negocio en el que recibiría dinero en su cuenta, siendo captado en ese momento como "mula" o receptor de dinero procedente de delitos.

Por ello, los agentes detuvieron al segundo hombre, de 22 años, por su presunta comisión de un delito de estafa.

Actualmente los policías continúan con la investigación para localizar y detener al resto de implicados en esta estafa; mientras que los arrestados, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante.

La Policía Nacional aconseja tener mucha precaución si se decide invertir dinero, así como desconfiar de páginas web o empresas que no tengan un conocido historial en el mundo de las inversiones. Además advierte de la utilización de la inteligencia artificial por parte de personas con la que manipulan la imagen de personas conocidas para hacer creer a los inversores de que las inversiones mediante esa plataforma son seguras.