Detienen a dos hombres y desmantelan un punto de venta de drogas en La Laguna

Efectos intervenidos tras el desmantelamiento de un punto de venta de drogas en La Laguna - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un grupo dedicado a la venta de cocaína y hachís que operaba en el barrio de La Verdellada, en San Cristóbal de La Laguna.

La investigación se inició tras detectarse la existencia de un punto activo de venta de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína y hachís, en el que un hombre distribuía diversas cantidades de estas sustancias a los consumidores, siendo su principal área de distribución La Verdellada.

Los agentes averiguaron que el investigado distribuía la sustancia desde los aledaños de su domicilio, hasta el cual acudían compradores de diverso perfil.

Asimismo, el investigado se valía de otro colaborador para realizar las ventas y atender toda la demanda, llegando a realizar transacciones de estupefacientes de manera simultánea, detalla la Policía Nacional en una nota.

La operación policial culminó con la entrada en el domicilio del investigado, procediendo tanto a su detención como a la de su colaborador y a la incautación de diversas cantidades de sustancia estupefaciente, para lo cual se contó con la colaboración de un equipo de Guías Caninos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.

En total se incautaron 124 gramos de cocaína y 969 gramos de hachís, un puñal y un hacha.

A los detenidos se les imputa un delito de tráfico de drogas y han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.