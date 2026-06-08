Detienen a dos hombres e investigan a otro al intervenirles 3 kilos de hachís en el aeropuerto de Fuerteventura

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PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 8 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Fuerteventura, bajo la dependencia funcional del Administrador de Aduanas e II.EE de la Agencia Tributaria, ha detenido a dos hombres e investigado a otro como presuntos autores de un delito contra la salud pública, tras intervenirles tres kilogramos de hachís durante un dispositivo de verificación realizado en el aeropuerto de Fuerteventura.

Las detenciones se han producido el 20 de mayo de 2026 en el marco de los controles preventivos que la Guardia Civil desarrolla de manera habitual en las infraestructuras de transporte de la isla, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Así durante un dispositivo de verificación aleatoria realizado con motivo de la llegada de un vuelo procedente de Sevilla, los agentes observaron una serie de circunstancias que motivaron la identificación de tres pasajeros.

Una vez identificados, los agentes realizaron un registro de sus pertenencias, localizando varios paquetes que contenían una sustancia resinosa de color marrón, compatible con hachís, motivo por el que fue intervenida la sustancia y efectuado el correspondiente pesaje se comprobó que la cantidad total ascendía a tres kilogramos.

Por este motivo se detuvo a dos de los identificados, mientras que una tercera persona resultó investigada, como presuntos autores de un delito contra la salud pública. En cuanto a la sustancia de estupefaciente fue intervenida y puesta a disposición de la autoridad competente para su análisis y posterior tramitación.

Finalmente los detenidos, junto con las diligencias instruidas y la droga aprehendida, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que continuará con las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.