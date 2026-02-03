Detienen a dos jóvenes por robar con violencia a ciudadanos de Arrecife (Lanzarote)

Archivo - Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 3 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido el 26 de enero a dos jóvenes de 20 años, con múltiples antecedentes policiales, como presuntos autores de los delitos de robo con violencia y lesiones cometidos en la vía pública de Arrecife, en la isla de Lanzarote.

Las detenciones se produjeron después de que el fin de semana del 23 de enero abordaran a su primera víctima, a quien uno de los jóvenes le empujó al suelo y le arrebató el teléfono móvil, provocándole lesiones durante la caída, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

En un segundo robo ambos actuaron de forma conjunta sobre un hombre, de tal forma que mientras uno le sujetaba por la espalda con la técnica del mataleón, el otro intentaba sustraerle el teléfono móvil.

Ante estos robos, la investigación policial se centró en el modus operandi, la descripción que las víctimas aportaron de los autores y el análisis de las imágenes de seguridad de las cámaras de videovigilancias, permitiendo a los agentes identificar, localizar y detener a los presuntos autores dos días después de los hechos.

Finalmente, una vez concluida las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó el ingreso inmediato en prisión preventiva del autor principal.