Detienen a dos mujeres por robar más de 9.600 euros de un comercio de Las Américas, en Arona (Tenerife)

Agentes de la Policía Nacional con las detenidas por el robo en un comercio de Las Américas, en Arona (Tenerife) - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos mujeres como presuntas autoras de un robo con fuerza en un comercio de la zona de Las Américas, en Arona (Tenerife), del que se sustrajeron 9.675 euros.

Las detenciones se han producido después de que en la noche del 31 de agosto las mujeres, de forma coordinada y empleando el "método del encalomo", una de ellas accediera al interior del comercio antes del cierre del mismo y se ocultara, sin que los empleados lo advirtieran, mientras que la segunda esperaba en el exterior, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Posteriormente, con el establecimiento ya cerrado al público, la primera facilitó la entrada de su acompañante, iniciándose así el robo. Los agentes pudieron comprobar, durante las primeras pesquisas, que las presuntas autoras accedieron a diversas máquinas recreativas que abrieron con una llave maestra para evitar forzamientos visibles.

Sin embargo, días después de los hechos, las dos mujeres fueron localizas y detenidas, hallando en el interior del vehículo en el que se desplazaban, parte del botín sustraído, así como la ropa que vestía una de las autoras en el momento del robo y dos pasamontañas.

Por otro lado, con la preceptiva autorización judicial, los agentes realizaron un registro en el domicilio de una de las investigadas, que permitió recuperar el resto del dinero robado, la llave maestra utilizada y la vestimenta empleada durante el ilícito.

La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, accediendo a la página web www.policía.es en el apartado Colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.