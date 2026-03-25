Detienen a dos personas por robar y estafar 8.000 euros con tarjetas sustraídas en Tías (Lanzarote)

Archivo - Una persona paga con una tarjeta bancaria en un bar. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 25 (EUROPA PRESS)

Agentes del área de investigación de la Guardia Civil adscritos al Puesto Principal de Tías (Lanzarote) han detenido a dos personas, de nacionalidad rumana, por presuntamente cometer cuatro delitos de hurto y cuatro delitos de estafa bancaria, con los que se estima que habrían sustraído efectos valorados en 2.000 euros aproximadamente y estafaron, mediante las operaciones fraudulentas con las tarjetas sustraídas, unos 8.000 euros.

Las detenciones se han producido en el marco de la investigación 'Minuto', tras detectar los agentes numerosos hurtos y estafas bancarias desde principio de febrero de 2026, en la que los presuntos autores cometían los hurtos utilizando el método denominado 'Dosista' (técnica clásica de trabajo en equipo en la que, al menos, dos ladrones colaboran para robar a sus víctimas), según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

A las víctimas, que principalmente eran turistas extranjeros de muy avanzada edad, al más mínimo descuido, de forma ágil y, sobre todo rápido, les sustraían efectos del interior de sus carteras o bolsos sin que se percatasen.

Seguidamente, tras cometer los hurtos, de forma prácticamente inmediata, realizaban cargos en comercios extranjeros, valiéndose los autores de las tarjetas sustraídas a las víctimas, haciéndolo presumiblemente a través de algún contacto que recibiría las numeraciones de las tarjetas bancarias y códigos CVV, mediante los que procedían a realizar las operaciones que le permitiera la entidad bancaria, llegando a ascender a más de 1.000 euros en una sola operación.

Al realizar los agentes el estudio de esta operativa detectaron varios hechos delictivos que cumplían con el mismo patrón de actuación ocurridos en la demarcación de Puerto del Carmen. En concreto, los ahora detenidos realizaban los hechos en zonas aglomeradas o en las inmediaciones de bares o restaurantes.

También contaban con varios elementos logísticos, tales como vehículos de alquiler, que usaban para desplazarse en la comisión de los diferentes hechos a lo largo de la demarcación. Además se tuvo constancia que, durante su estancia en la isla, realizaban de forma frecuente cambios de domicilio vacacional para dificultar la labor policial y su identificación.

Si bien, finalmente, pudieron ser identificados, por lo que se dispuso el servicio correspondiente para su localización y detención, que dio como resultado la localización del vehículo utilizado por los presuntos autores cuando estaban en disposición de actuar de nuevo, procediéndose a su arresto y quedando al día siguiente a disposición judicial.

De todos modos, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no descartan nuevas detenciones.