Detienen a un hombre por agredir con un arma blanca a varias personas en Vecindario (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha detenido a un hombre como presunto autor de los delitos de quebrantamiento de orden de protección, lesiones (menos graves y leves) y amenazas graves en las proximidades de un centro educativo de Vecindario (Gran Canaria).

La detención se produjo después de que el hombre abordara a una mujer, que se encontraba acompañada por su hijo menor de edad que se disponía a acceder al centro educativo, esgrimiendo un cuchillo y profiriendo amenazas de muerte contra la víctima, mientras mantenía el arma en la mano, llegando incluso a propinar una patada al menor, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En el transcurso de los hechos, un ciudadano que presenciaba la escena intervino al observar cómo el hombre lanzaba previamente una botella de cristal contra otra viandante. Si bien, el testigo al recriminarle su actitud fue golpeado fuertemente, en un descuido, en la frente, utilizando para ello un teléfono móvil.

Este ataque le provocó al testigo una incisión que requirió de tres puntos de sutura en un centro sanitario.

Así, tras tener conocimiento la Guardia Civil de los hechos, activó un dispositivo de búsqueda que les permitió localizar al sospechoso y detenerlo poco después de lo ocurrido.

Además los agentes pudieron confirmar que el investigado tenía en vigor una orden de alejamiento respecto a la mujer que amenazó, lo que indican agrava la calificación penal de los hechos al sumarse un delito de quebrantamiento de condena.

Finalmente las diligencias instruidas, junto con el detenido, han sido puestas a disposición del correspondiente juzgado de guardia de San Bartolomé de Tirajana.