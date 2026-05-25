Detienen a un hombre por cuatro robos con violencia a ciudadanos en el sur de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha detenido a un hombre, de 21 años, como presunto autor de cuatro delitos de robo con violencia e intimidación cometidos en las localidades de Mogán y Puerto Rico, al sur de la isla de Gran Canaria.

La detención se ha producido después de que la investigación comenzara a mediados del mes de marzo, tras detectarse un incremento de denuncias que presentaban un modus operandi que coincidía, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En concreto, el autor actuaba por la espalda, empleando una elevada violencia sobre las víctimas, en su mayoría personas de edad avanzada, y seleccionando zonas con escasa cobertura de videovigilancia, lo que evidenciaba una actuación planificada.

Al respecto, destacan entre los hechos más graves el ocurrido en una conocida avenida de Mogán, donde el agresor propinó un fuerte golpe en el ojo a una de las víctimas para sustraerle una cadena de oro, requiriendo las lesiones sufridas intervención quirúrgica ante el riesgo de pérdida de visión.

Asimismo en otro de los asaltos, el detenido sustrajo un reloj de alta gama valorado en unos 4.000 euros a una persona que paseaba con su mascota por un paseo marítimo. También se le atribuye la sustracción de un bolso y una cadena a otra víctima, resultando herido el acompañante de la misma, así como un cuarto hecho consistente en el robo con violencia de otra cadena de cuello.

Ante estos hechos, los agentes centraron las pesquisas en el análisis exhaustivo de grabaciones de videovigilancia de un establecimiento de ocio cercano a uno de los lugares donde se produjo uno de los asaltos. Esto permitió a los agentes identificar al sospechoso cuando huía hacia una parada de transporte público, observando además cómo utilizaba un bono de transporte perteneciente a una tercera persona.

Esta línea de investigación, junto con el estudio de los rasgos físicos del autor, permitió a los agentes cruzar información con otras unidades de la Comandancia de Las Palmas y lograr su plena identificación.

Finalmente, el 30 de abril, y en el marco de un dispositivo coordinado con la Policía Local, se procedió a la localización y detención del investigado cuando descendía de un transporte público procedente de una urbanización cercana.

Además en el momento de su detención portaba un bolso tipo riñonera que coincidía con el utilizado en los asaltos, así como un teléfono móvil de procedencia dudosa.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana en funciones de guardia que, atendiendo a la gravedad de los hechos, la violencia empleada y la reiteración delictiva, ha decretado el ingreso en prisión del detenido.