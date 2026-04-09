Detienen a un hombre y desmantelan una finca de cultivo y venta de marihuana en el sur de Tenerife

Agentes de la Guardia Civil en el desmantelamiento de una finca de cultivo de marihuana - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad de Análisis e Información Fiscal y Fronteras del Puerto de Santa Cruz de Tenerife (UDAIFF), junto a Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, y en el marco de la operación 'Hermit', ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras desmantelar la finca en la que cultivaba, transformaba y distribuía la droga para su posterior venta.

La investigación se inició en noviembre del pasado año a partir de una información previa coordinada por la Fiscalía Antidroga de Santa Cruz de Tenerife.

En una primera fase, se consiguieron los indicios y pruebas necesarias para posteriormente proceder al desmantelamiento de la finca, donde se intervinieron diferentes cantidades de sustancia estupefaciente, dinero en efectivo y útiles que servían para el cultivo y transformación.

Entre ellos destacan 696 plantas de marihuana (cannabis sativa), 1.033 gramos de cogollos de marihuana, 606 gramos de plantas mezclados con cogollos de marihuana, 1.442 gramos de hachís, 211 cigarrillos porros supuestamente de marihuana, 9 gramos de rosin, 7 botes conteniendo sirope de cannabis sativa o derivados de hachís, 1.500 euros de dinero en efectivo y un teléfono móvil.

Para el desmantelamiento de la finca, se estableció un amplio dispositivo en el que participaron unidades de la Guardia Civil especializadas en investigación fiscal como la UDAIFF y la PAFIF de Santa Cruz de Tenerife, todos ellos pertenecientes a la Sección Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, junto con la Unidad Operativa de Tenerife de Vigilancia Aduanera, actuando todos de forma coordinada con el objetivo principal de neutralizar la plantación ilegal.

Gracias a esta operación, detalla la Guardia Civil en una nota, se ha desarticulado completamente una importante infraestructura de cultivo y procesado de sustancia ilegal y las investigaciones se mantienen abiertas tendentes a determinar la forma de distribución y destino final de la sustancia estupefaciente incautada.

El detenido, a quien le constan antecedentes por el mismo tipo de delito, junto con la sustancias y efectos intervenidos, ha sido presentado ante la autoridad judicial competente.