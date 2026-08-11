Detienen a un hombre por lesionar y amenazar con un cuchillo a su compañero de piso en Gran Canaria

Cuchillos intervenidos por la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, adscritos al Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Gran Canaria, han detenido a un hombre, de 40 años, como presunto autor de los delitos de tentativa de homicidio, lesiones y amenazas graves al intentar salir de la isla en un vuelo con destino Bilbao tras pegar y amenazar con un cuchillo a su compañero de piso.

La detención se ha producido después de que el 30 de julio el ahora arrestado mantuvo una discusión con otro hombre con el que convivía en el mismo domicilio y al que presuntamente le propinó durante la misma un puñetazo en el ojo y pómulo derecho, para posteriormente empuñar un cuchillo y agredir a la víctima en la zona del cuello, llegando a seccionarle parte del lóbulo de la oreja izquierda, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Tras estos hechos, el presunto autor abandonó la vivienda y, ante las sospechas de que pudiera huir de la isla, los agentes al ser conocedores de lo ocurrido realizaron las correspondientes gestiones con las compañías aéreas y se estableció un dispositivo de búsqueda en el Aeropuerto de Gran Canaria.

Estas actuaciones permitieron a los agentes conocer que el hombre había embarcado en un vuelo con destino a Bilbao, por lo que se desplazaron rápidamente hasta el avión y procedieron a su detención antes del cierre de puertas. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.