Detienen a un hombre que llevaba varios tipos de droga en las fiestas de Famara, en Lanzarote

ARRECIFE (LANZAROTE), 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Lanzarote, en el marco de la seguridad y prevención que mantiene en diferentes puntos de la isla, ha detenido el 29 de agosto a un hombre por un delito de tráfico de drogas, al portar diferentes tipos de sustancias durante las fiestas en la localidad de Famara.

La detención se produjo después de que una patrulla de seguridad ciudadana de la Compañía de Costa Teguise, que realizaba labores de vigilancia a pie por las principales calles del municipio, observó durante el recorrido a un hombre con un comportamiento que llamó la atención de los agentes, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Además el hombre, al percatarse de la presencia de los agentes, adoptó una actitud visiblemente nerviosa y esquiva. Por ello, los efectivos procedieron a identificarlo y le intervinieron las sustancias que llevaba consigo.

En el registro, los agentes incautaron un total de 20 bolsitas que contenían lo que, según las primeras valoraciones, sería cocaína. También se procedió a la aprehensión de varias porciones que se corresponden presuntamente con hachís, además de una bolsita sellada con setas de carácter alucinógeno y varias pastillas de color azul.

Finalmente las diligencias, junto con el detenido, han sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife.