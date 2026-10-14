Detienen a un hombre con más de 3.000 litros de combustible para embarcaciones de narcotráfico en Gran Canaria

Garrafas intervenidas presumiblemente para embarcaciones relacionadas con el narcotráfico en el sur de Gran Canaria - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que transportaba en una furgoneta de alquiler más de 3.000 litros de combustible por la GC-500, a su paso por San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), y que presuntamente iban a ser destinados a embarcaciones vinculadas con el narcotráfico.

El hombre ha sido detenido por un presunto delito contra el orden público (petaqueo) después de ser interceptado en la madrugada del 9 de octubre por agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Maspalomas, que realizaban labores preventivas de seguridad ciudadana en la carretera GC-500, a la altura del barrio de Los Rodeos, y observaron una furgoneta que llevaba en la parte trasera una carga considerable.

Tras darle el alto e identificar al conductor, los agentes le preguntaron por la mercancía que transportaba, indicando el conductor que transportaba 165 garrafas de gasolina --de 20 litros cada una--, exponiendo que había llenado los recipientes en una estación de servicio de las zonas de El Goro o Arinaga, sin concretar el establecimiento, así como que había abonado el combustible en efectivo careciendo de cualquier recibo o justificante.

Además señaló que debía entregar la mercancía a una persona de la que no sabía su identidad, si bien lo estaba esperaba en una gasolinera del municipio de Mogán, al tiempo que matizó que había aceptado el encargo ante sus dificultades económicas.

Una vez recabada esta información, la Policía Nacional sospecha que el combustible podría estar destinado al abastecimiento de embarcaciones utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico. Así, entre las hipótesis que se barajan se encuentra su posible traslado a una embarcación neumática que actuaría como nodriza, suministrando combustible a otras lanchas empleadas en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Si bien, matiza el cuerpo policial, el destino final de las garrafas y su eventual vinculación con estas actividades no han quedado acreditados pero mantiene abierta la investigación.

Finalmente, ante la falta de documentación que acreditara la procedencia del combustible y las condiciones de su transporte, así como la ausencia de medidas de seguridad adecuadas para la carga, los agentes procedieron a la detención del conductor por un delito contra el orden público (petaqueo).