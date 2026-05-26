Detienen a un hombre por robar a una persona de forma violenta en una zona de ocio de Mogán (Gran Canaria)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha detenido a un hombre por presuntamente robar a una persona de forma violenta mientras jugaba a las máquinas de azar en una zona de ocio de Mogán, en Gran Canaria.

La detención se ha producido después de que en la noche del 24 de abril la víctima, según la denuncia presentada ante el Instituto Armado, se encontraba utilizando máquinas de azar en un establecimiento de juegos ubicado en una gran superficie comercial y de ocio de Mogán.

Durante ese momento, un hombre al que conocía por ser cliente habitual del local se aproximó y, de forma repentina, le arrebató un billete de curso legal que tenía sobre la máquina, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Seguidamente la situación derivó en un episodio de mayor gravedad, ya que ambos abandonaron el interior del establecimiento y, en una zona común del complejo comercial, el presunto autor comenzó a agredir físicamente al denunciante, propinándole puñetazos y empleando técnicas de inmovilización por el cuello.

En el forcejeo, el agresor logró sustraerle otros 500 euros que la víctima portaba en la mano, emprendiendo entonces una rápida huida por las instalaciones del centro de ocio.

Una vez tuvo conocimiento de los hechos la Guardia Civil inició una investigación que permitió, gracias al análisis de las imágenes disponibles y a las gestiones practicadas sobre el terreno, identificar plenamente al sospechoso, confirmando su vinculación habitual con la zona.

Así tras reunir los agentes los indicios necesarios, se procedió a la detención del investigado el 12 de mayo.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido y las pruebas obtenidas, entre ellos grabaciones y partes médicos acreditativos de las lesiones sufridas por la víctima, han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana en funciones de guardia.