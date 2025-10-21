Detienen a un hombre por robar en un restaurante de Mogán (Gran Canaria) tras trepar más de 2 metros de altura

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de Mogán, en la isla de Gran Canaria, ha detenido a un hombre como presunto autor de un robo con fuerza perpetrado, durante la madrugada del 13 de octubre, en un restaurante del municipio.

Los hechos, según la denuncia presentada, fueron descubiertos sobre las 03.40 horas, cuando la Central de Alarmas Prosegur recibió una alerta que advertía de la presencia de intrusos en el interior del establecimiento, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Sin embargo, las primeras pesquisas sitúan los hechos entre las 02.00 y las 02.30 horas. Los presuntos autores de este robo llevaron a cabo una "maniobra compleja" para poder acceder al restaurante, ya que treparon hasta una ventana horizontal, situada sobre el ventanal principal que da a la vía pública, a más de dos metros de altura.

Seguidamente fracturaron una reja de aluminio y, posteriormente, forzaron la ventana para introducirse en el interior. Una vez dentro, los ladrones arrancaron y sustrajeron la caja registradora, que tenía en su interior un sobre con 800 euros destinados al pago de proveedores ese mismo día.

También se llevaron una cámara de videovigilancia que apuntaba hacia la terraza del establecimiento.

Hasta el lugar se desplazaron, alertados por la alarma, agentes del Área de Prevención de la Delincuencia del Puesto Principal de Puerto Rico-Mogán que, al llegar, observaron luz en el interior y fueron requeridos por varias personas que manifestaron tener retenido a uno de los presuntos autores del robo a escasos metros del restaurante.

De este forma, los agentes se hicieron cargo del detenido y realizaron las diligencias correspondientes en el Acuartelamiento de la Guardia Civil de Mogán. Las diligencias, por su parte, han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana.

La Guardia Civil resalta la importancia de la colaboración ciudadana, ya que en este caso su "rápida actuación fue decisiva y complementa" la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la prevención y esclarecimiento de los delitos.