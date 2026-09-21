Detienen a un hombre por robar en una vivienda de La Oliva (Fuerteventura) objetos por valor de 8.140 euros

Objetos sustraídos del interior de una vivienda de La Oliva (Fuerteventura) - GUARDIA CIVIL

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 21 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de una vivienda al llevarse objetos por un valor total de 8.140 euros en el municipio de La Oliva (Fuerteventura).

La detención se ha producido después de que desde el Puesto Principal de Corralejo se tuviera conocimiento de los hechos a principios de septiembre, tras el requerimiento del perjudicado que, en el momento de acceder a su domicilio se encontró con la cerradura forzada, teniendo que solicitar la asistencia de un cerrajero para poder acceder al interior de la vivienda, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Asimismo el propietario indicó sobre la presencia de algunos objetos que había en el interior de su domicilio y que no eran de su propiedad, entre los que había una caja registradora, una riñonera con diversas herramientas y un teléfono móvil.

Al mismo tiempo comprobó que le habían sustraído diversos artículos electrónicos, acústicos y deportivos de gama alta y un gran valor económico, entre ellos, dos bicicletas, cuatro guitarras, material de sonido, un televisor, tres neoprenos, una tabla y dos arneses de kitesurf, así como material relacionado con el deporte citado.

Una vez tuvieron conocimiento de todo ello, los agentes del Puesto Principal de Corralejo desplegaron una investigación al tener este ilícito penal relación con otro hecho delictivo, catalogado como robo con fuerza en las cosas en el interior de un establecimiento, ocurrido en el mismo municipio.

En concreto, se daba la circunstancia de que la caja registradora sustraída en dicho local era la misma que la recuperada en el interior de la citada vivienda, permitiéndole a los agentes confirmar la línea de investigación seguida y vincular al ahora detenido con los hechos. Además se recuperó la mayoría de los efectos sustraídos que se encontraban ocultos en el hueco de la escalera del inmueble.

Las indagaciones realizadas, junto a los efectos encontrados en el interior del domicilio, permitieron a los agentes identificar coincidencias, al ser efectos personales portados por el presunto autor de los hechos en otras intervenciones policiales de otros delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico.

Estas pruebas, sumadas a otros indicios recabados en el transcurso de la investigación, han permitido estrechar el cerco sobre el presunto autor, siendo detenido por la comisión de un delito de robo con fuerza en las pruebas de cargo aportadas, y tras un dispositivo coordinado policial de localización, que dio como resultado la detención del supuesto autor en la localidad de Corralejo.

Finalmente el detenido, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Puerto del Rosario.