Detienen a un hombre que robó un teléfono móvil y exigió dinero a la víctima para devolverlo en Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de receptación tras robar un teléfono móvil y exigirle a la víctima una cantidad de dinero para devolvérselo en Las Palmas de Gran Canaria.

Los hechos se produjeron en la noche del 26 de enero de 2026, cuando la víctima denunció la sustracción de su teléfono móvil, un iPhone 15, que figuraba bloqueado por robo, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Además en la pantalla del terminal aparecía un mensaje con un número de contacto para facilitar su recuperación, y ese mismo día la víctima recibió varias llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp desde dicho número, y en los que un hombre le manifestaba que tenía el teléfono en su poder pero que si deseaba recuperarlo debía abonarle la cantidad de 200 euros, afirmando haber adquirido el terminal recientemente.

Ante ello los agentes comprobaron directamente las conversaciones mantenidas y establecieron un dispositivo policial en una gasolinera de la capital grancanaria, lugar señalado para realizar el supuesto intercambio.

Una vez en el lugar, los policías observaron la llegada de un hombre que coincidía con la persona que mantenía la conversación, portando un teléfono móvil en la mano, así que tras darle el alto e identificarlo, se le realizó un registro superficial, localizando entre sus pertenencias el teléfono denunciado como sustraído.

Los agentes le preguntaron por los hechos y el hombre manifestó que había comprado el terminal y que pretendía vendérselo a su propietario por la misma cantidad de dinero. Por todo ello, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de receptación, informándole de los derechos que le asisten y trasladándolo a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.