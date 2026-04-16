Detienen a un hombre por tráfico de drogas en Mogán (Gran Canaria)

Droga y dinero incautado por la Policía Local de Mogán (Gran Canaria) - POLICÍA LOCAL DE MOGÁN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Mogán, en la isla de Gran Canaria, han detenido en Arguineguín a un hombre por presuntos delitos de tráfico de cocaína, resistencia grave y atentado contra agentes de la autoridad.

La detención se ha producido en la tarde del 14 de abril, cuando los agentes realizaban un servicio preventivo de seguridad ciudadana y observaron una situación sospechosa.

En concreto, vieron un vehículo estacionado, ocupado por un hombre en el asiento del conductor que se mostró nervioso al percatarse de la presencia policial, mientras que, a escasos metros, había otra persona que extraía dinero de un cajero automático para seguidamente incorporarse al vehículo, según ha informado la Policía Local en nota de prensa.

Así tras solicitar la documentación a los ocupantes, el conductor empujó a uno de los agentes y emprendió la huida, si bien fue interceptado posteriormente después de haber hecho caso omiso a los reiterados altos y oponiendo resistencia, utilizando la fuerza para evitar su detención.

Posteriormente, en el registro, los agentes encontraron en uno de sus bolsillos diez envoltorios que contenían presuntamente cocaína, así como 540 euros en efectivo en la guantera del vehículo.

Esta actuación policial contó con el apoyo de la Unidad Canina, que realizó una inspección exhaustiva del vehículo implicado, sin que se detectaran más sustancias en su interior. De todas formas, el coche fue inmovilizado y depositado como parte de las diligencias abiertas.

Respecto al detenido fue trasladado al Puesto Principal de la Guardia Civil de Puerto Rico, donde se continuaron las actuaciones judiciales pertinentes.