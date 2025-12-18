Detienen a un hombre por tráfico de drogas en una zona de ocio de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)

Archivo - Guardia Civil - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de la Compañía de Vecindario, ha detenido el 9 de diciembre de 2025 a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas en una zona de ocio de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria).

La detención se produjo el citado día, después de que sobre las 20.45 horas, en las inmediaciones de una zona de ocio y esparcimiento público, agentes de una patrulla de refuerzo (PRC) realizaran labores de seguridad ciudadana en la zona y observaran a un individuo frente a un local comercial que realizaba un intercambio con otra persona.

En concreto, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, le hacían entrega de un paquete a cambio de dinero, lo que levantó sospechas de venta de drogas. Por este motivo, los guardias civiles interceptaron a ambos y procedieron a su identificación, así como registro.

Los agentes encontraron en el bolsillo del pantalón del ahora detenido cinco envoltorios monodosis de una sustancia resinosa marrón, presuntamente polen de hachís, con un peso total de 18,99 gramos. Además portaba 10 euros en dos billetes de 5 euros.

A la otra persona implicada también le registraron, comprobando que llevaba una bolsa hermética con dos envoltorios de la misma sustancia, por 2,22 gramos más. En total, se incautaron 21,21 gramos de hachís, valorados en unos 127 euros, según la Oficina Nacional de Estupefacientes (O.N.E.).

Finalmente las diligencias de los hechos y el detenido, que se acogió a su derecho a no declarar y solicitó un letrado de oficio, se remitieron al Juzgado de San Bartolomé de Tirajana en funciones de guardia.