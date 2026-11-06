Detienen a un joven por agredir a una persona con un machete durante una reyerta en Corralejo (Fuerteventura)

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PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 6 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Fuerteventura ha detenido a un joven de 25 años por presuntamente agredir a una persona con un machete durante una reyerta en Corralejo.

La detención se ha producido el 29 de octubre como presunto autor de un delito de lesiones graves, después de que la víctima interpusiera ante la Guardia Civil una denuncia en la que exponía que había sido agredido por dos personas cuando estaba en un centro comercial de la localidad.

Posteriormente explicó que se había desplazado al centro de salud y tras ser asistido por las lesiones leves recibidas, se fue a su vivienda, donde una de estas personas estaba esperándole con un machete, con el que presuntamente le agredió y le provocó una herida de siete centímetros en un brazo, necesitando puntos de sutura.

Tras tener conocimiento de estos hechos, la Guardia Civil y la Policía Local del municipio procedieron a las indagaciones para localizar el paradero del autor principal de las lesiones, localizándolo a las pocas horas de la presentación de la denuncia y deteniéndolo.

Señalan que durante el transcurso de la búsqueda el autor intentó ocultarse en azoteas de diferentes viviendas, portando el arma utilizada. Además durante las diligencias se comprobó la existencia de una orden judicial de búsqueda y detención por hechos pasados.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario.