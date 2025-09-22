Detienen a un joven por llevar cocaína en su coche en Agüimes (Gran Canaria)

Dinero y cocaína incautada por la Policía autonómica en Agüimes (Gran Canaria) - POLICÍA CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Autonómica ha detenido a un joven, de 19 años, por un presunto delito contra la salud pública al llevar cocaína en su coche en Agüimes (Gran Canaria).

En concreto, la detención como presunto autor de un delito contra la salud pública la realizaron agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria, pertenecientes a la Unidad de Seguridad Ciudadana (USEC), el 18 de septiembre cuando sorprendieron al joven en el interior de un vehículo, según ha informado la Consejería regional de Presidencia en nota de prensa.

Seguidamente le inspeccionaron y encontraron que el joven llevaba 105 gramos presuntamente de cocaína, así como 1.085 euros en efectivo, fraccionados en billetes de distinta cantidad.

Esta actuación se enmarca en las labores de vigilancia y prevención que desarrolla la Unidad de Seguridad Ciudadana (USEC) en distintos municipios de Canarias.