Detienen a un joven por robar en una vivienda vacacional de Corralejo (Fuerteventura)

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PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 14 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un joven, de 21 años, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una vivienda vacacional de Corralejo, en la isla de Fuerteventura.

Los hechos se han producido de madrugada cuando la Guardia Civil ha sido alertada de un robo con escalo cometido en una vivienda situada en la calle Chorlitejo de Corralejo, lugar hasta el que se trasladaron agentes de la Guardia Civil que comprobaron, según las primeras investigaciones, que el presunto autor accedió al interior del inmueble tras escalar el muro perimetral de aproximadamente dos metros de altura.

Posteriormente, una vez dentro del inmueble, recorrió las distintas estancias en busca de objetos de valor, llevándose un bolso que contenía diversos efectos personales, entre ellos pasaportes, unos auriculares inalámbricos, una pulsera de oro, un anillo de diamantes valorado en unos 3.000 euros y dinero en efectivo, mientras los moradores permanecían en el interior de la vivienda, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Por este motivo las patrullas de la Guardia Civil de Corralejo establecieron de inmediato un dispositivo de búsqueda por distintos puntos de la localidad consiguiendo localizar al poco tiempo a un joven de 21 años, conocido por su reiterada implicación en delitos contra el patrimonio.

En el marco de la investigación, los agentes encontraron en poder del sospechoso el anillo de diamantes denunciado como sustraído, pudiendo además recuperar el resto de los efectos robados y reuniendo los indicios necesarios para relacionarlo con los hechos investigados.

Finalmente la Guardia Civil procedió a la detención del joven como presunto autor de un delito de robo con fuerza en vivienda, y el detenido junto con las diligencias instruidas ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Puerto del Rosario, que decretó su puesta en libertad tras la práctica de las correspondientes actuaciones judiciales.