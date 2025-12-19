Detienen a una mujer por falta de control sobre su perro e investigan a otra por abandonar un gato en Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El SEPRONA de la Guardia Civil de Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), ha detenido a una mujer por falta de control sobre su perro y ha investigado a otra fémina por el abandono de un gato.

El primero de los hechos se ha producido en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, después de que el 11 de noviembre interpusieran una denuncia en el Puesto Principal de Vecindario por el ataque de un perro a otro, que falleció, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Los hechos se produjeron en un complejo de apartamentos, cuando el animal agresor, que se encontraba suelto y sin vigilancia, accedió al interior de una vivienda, que tenía la puerta abierta, y atacó al can de la víctima, causándole la muerte de forma inmediata.

Los agentes, ante la gravedad del hecho y la "evidente falta" de control sobre el animal, detuvo a la propietaria del perro agresor el 11 de diciembre como presunta autora de un delito contra los animales por negligencia en su custodia, que derivó en un desenlace fatal.

Paralelamente a estos hechos, el SEPRONA desarrolló otra investigación en el municipio de Ingenio después de que una asociación animalista presentara una denuncia en la que alertaba sobre el mal estado de salud de un felino rescatado de la calle el 13 de noviembre.

El animal había sido trasladado a una clínica veterinaria para su exploración, donde los agentes trabajaron para determinar su titularidad al comprobar que estaba identificado mediante microchip, lo que permitió localizar a la propietaria, que manifestó que el gato se había escapado hacía aproximadamente tres años y reconoció no haber presentado ninguna denuncia por su desaparición.

El informe veterinario confirmó que el animal sufría un grave deterioro físico, con señales de abandono prolongado, falta de higiene y ausencia de atención médica, derivando en una lesión cancerígena denominada carcinoma de células escamosas (CEE), afectando a su respiración y provocando sangrado nasal.

Al constatar estos hechos, el SEPRONA imputó a la propietaria el 11 de diciembre por un presunto delito de abandono de animales domésticos; mientras que el felino fue derivado a un centro especializado, donde recibe tratamiento de electroquimioterapia y evoluciona favorablemente bajo el cuidado de una persona de acogida.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a los juzgados de San Bartolomé de Tirajana y Telde, así como a la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas de Gran Canaria.

La Guardia Civil resalta que la ausencia de control sobre un perro puede representar un peligro para otros seres vivos y para la seguridad ciudadana, mientras que el abandono prolongado constituye una forma de maltrato silencioso que causa un sufrimiento evitable.