Detienen a una pareja por robar en una habitación de un establecimiento turístico de Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre y una mujer, ambos con antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de la habitación de un establecimiento turístico de Las Palmas de Gran Canaria.

La detención se ha producido después de que durante la noche del 22 de julio la Sala CIMACC-091 comisionó a un indicativo policial para que se desplazara a un establecimiento turístico tras recibir un aviso en el que se informaba de que una clienta había sufrido el robo de sus pertenencias, habiendo localizado varios efectos en una de las habitaciones ocupadas por los presuntos responsables, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Una vez se personaron los agentes en el lugar, la víctima expuso que, tras realizar el registro de entrada en el alojamiento y dejar sus pertenencias en la habitación correctamente cerrada, comprobó a su regreso que una de sus bolsas había desaparecido.

Así, al alertar al resto de huéspedes, varios de ellos indicaron haber visto una bolsa con las mismas características en otra habitación del establecimiento, pudiendo recuperar la perjudicada posteriormente la bolsa aunque comprobó que le faltaban pertenencias en su interior.

Por su parte, los presuntos autores abandonaron con celeridad el establecimiento tras conocer que se había solicitado la presencia policial. Sin embargo, la rápida actuación de los agentes ha permitido localizar y detener a una de las sospechosas, mientras que el segundo implicado fue detenido posteriormente en el transcurso de la investigación.

Las pesquisas policiales han permitido determinar el modus operandi de la pareja, que había ocupado anteriormente distintas habitaciones del establecimiento, circunstancia que les habría permitido conocer los códigos de acceso de las mismas.

Estos códigos no eran modificados tras la salida de los huéspedes, lo que presuntamente facilitó el acceso ilícito a habitaciones ocupadas por otros clientes.

Los investigadores también analizan la posible relación de ambos detenidos con otras denuncias registradas en el mismo alojamiento y que presentan un modus operandi similar.

Por su parte, la pareja arrestada ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los hechos investigados.