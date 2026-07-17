Detienen a 5 personas por estafar 20.000 euros a una empresa de alquiler vacacional en Lanzarote

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ARRECIFE (LANZAROTE), 17 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Lanzarote ha detenido a cinco personas e identificado a otras seis por presuntamente estafar 20.000 euros a una empresa del sector turístico de la isla.

La investigación se ha desarrollado después de que la Guardia Civil de Lanzarote tuviera conocimiento de los hechos durante el primer trimestre de 2026, cuando una empresa de la isla dedicada al sector turístico denunció haber sido víctima de una estafa relacionada con el alquiler de villas vacacionales, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Los hechos se remontan al año 2025, cuando un supuesto empresario dedicado a la intermediación turística se puso en contacto con la empresa de Lanzarote y le ofreció mediar para conseguir clientes a los que alquilarles villas turísticas en la isla durante sus periodos vacacionales a cambio de una comisión.

Así, tras alcanzar el acuerdo comercial, el falso intermediario facilitó un listado de supuestos clientes, aportando documentos de identidad y datos de tarjetas bancarias para efectuar los pagos de las reservas de forma inmediata.

De esta forma, cuando la empresa local procesó los cobros y constató el aparente abono, el supuesto empresario reclamó su comisión por los servicios prestados, ascendiendo la misma a casi 20.000 euros, dinero que fue pagado por la empresa de Lanzarote a esta persona a través de diferentes cuentas bancarias facilitadas por el mismo.

Sin embargo, tras realizar el abono de la comisión, los pagos de las reservas se fueron cancelando sistemáticamente por parte de las entidades financieras emisoras, ya que las tarjetas bancarias utilizadas para ello habían sido previamente sustraídas en otros países de la Unión Europea.

Con esta información, el Equipo Arroba de Lanzarote recabó todos los datos sobre los hechos ocurridos y realizaron las pesquisas policiales correspondientes que les permitió identificar a un total de 10 personas que facilitaron documentación personal o cuentas bancarias de su titularidad para dar soporte logístico a la consumación de la estafa.

Tras el análisis de la información proporcionada, la recopilación de pruebas, la toma de declaraciones y las actuaciones pertinentes, la Guardia Civil pudo identificar al presunto líder de la organización criminal, que disponía del dinero utilizando las cuentas bancarias de terceras personas mediante extracciones en diversos cajeros repartidos por la Comunidad de Madrid para dificultar su identificación.

Actualmente indican que la operación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.