Detienen a 7 personas por un secuestro ocurrido en 2025 en Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de Canarias, han esclarecido un delito de secuestro cometido en marzo de 2025 en Las Palmas de Gran Canaria, concluyendo la investigación con la detención de siete personas como presuntos responsables de los hechos.

La investigación, bajo el nombre de Operación Kripto, comenzó tras un secuestro ocurrido el 17 de marzo de 2025, entre las 21.00 y 21.30 horas, cuando un grupo de personas se hizo pasar por agentes de la policía y utilizó un vehículo tipo furgón para interceptar a la víctima en el aparcamiento privado de su vivienda, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Seguidamente, una vez la redujeron por la fuerza, los presuntos autores la introdujeron en el vehículo y la trasladaron hasta una nave industrial donde permaneció retenida durante varias horas.

En ese tiempo, los investigados utilizaron amenazas y agresiones para obligar a la víctima a realizar una transferencia de criptomonedas por un elevado importe. También le sustrajeron dinero en efectivo y diferentes objetos de valor.

Posteriormente, transcurridas varias horas, los autores abandonaron a la víctima, si bien previamente le amenazaron y le advirtieron de las posibles consecuencias que podría sufrir si comunicaba lo sucedido a las autoridades.

Los agentes, una vez tuvieron conocimiento de los hechos, llevaron a cabo una serie de pesquisas que les permitieron identificar y localizar a los presuntos responsables de los hechos, finalizando con la detención de siete personas.

Tras concluir las diligencias policiales, los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó el ingreso en prisión para dos de ellos.